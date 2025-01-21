PRF alerta para excesso de velocidade nas rodovias federais; entenda

Um carro foi flagrado a 169 km/h na BR-101, no trecho entre Anchieta e Guarapari, Espírito Santo. O registro foi feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no início deste mês. O alerta da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) foi. "Flagramos um veículo a 169 km/h, uma atitude que coloca vidas em risco. Velocidades como essa não têm espaço em nossas rodovias. Estamos intensificando a fiscalização para garantir a segurança de todos, mas a verdadeira mudança começa por você", informou na sua rede social. Este é o tema em destaque no "Direção Segura". A Inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmila Tavares, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!