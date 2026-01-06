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Direção Segura

PRF alerta para "epidemia" da distração ao volante!

O inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Maurício Belshoff, é quem detalha

Publicado em 06 de Janeiro de 2026 às 12:05

Publicado em 

06 jan 2026 às 12:05
celular e direção
Celular e direção Crédito: Pixabay
Vivemos hoje o que podemos chamar de 'epidemia da distração ao volante'. Este é o alerta da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES). Dados técnicos e a experiência diária das equipes que atendem acidentes mostram que cerca de 90% dos sinistros de trânsito têm como causa principal a conduta humana — imprudência, irresponsabilidade e, cada vez mais, a desatenção. Nesta edição do Direção Segura, o policial Rodoviário Federal, Maurício Belshoff, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 06-01-25.mp3

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