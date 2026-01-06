PRF alerta para "epidemia" da distração ao volante!

Vivemos hoje o que podemos chamar de 'epidemia da distração ao volante'. Este é o alerta da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES). Dados técnicos e a experiência diária das equipes que atendem acidentes mostram que cerca de 90% dos sinistros de trânsito têm como causa principal a conduta humana — imprudência, irresponsabilidade e, cada vez mais, a desatenção. Nesta edição do Direção Segura, o policial Rodoviário Federal, Maurício Belshoff, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!