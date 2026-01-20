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Direção Segura

"Posso recusar o teste do etilômetro?" PRF explica!

A inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti, explica

Publicado em 20 de Janeiro de 2026 às 12:06

Publicado em 

20 jan 2026 às 12:06
Novo etilômetro capta odor de álcool no ar sem precisar encostar a boca
Etilômetro que capta odor de álcool no ar sem precisar encostar a boca Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória
Nesta edição do Direção Segura, o assunto em destaque é o teste do etilômetro! Em época de férias, intensa movimentação nas estradas que cortam o país e a agenda de shows e eventos pelas cidades, surge a dúvida de muitos motoristas: como funciona, na prática, o teste do “bafômetro”, tecnicamente chamado de etilômetro? Posso recusar? A punição é mesma de beber dirigir? A PRF explica. "Pode recusar. Sim, é mesma punição. O motorista é autuado e, a depender dos sinais de embriaguez, pode ser preso". A Inspetora da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti, explica. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 20-01-25.mp3

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