"Posso recusar o teste do etilômetro?" PRF explica!

Nesta edição do Direção Segura, o assunto em destaque é o teste do etilômetro! Em época de férias, intensa movimentação nas estradas que cortam o país e a agenda de shows e eventos pelas cidades, surge a dúvida de muitos motoristas: como funciona, na prática, o teste do “bafômetro”, tecnicamente chamado de etilômetro? Posso recusar? A punição é mesma de beber dirigir? A PRF explica. "Pode recusar. Sim, é mesma punição. O motorista é autuado e, a depender dos sinais de embriaguez, pode ser preso". A Inspetora da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti, explica. Ouça a conversa completa!