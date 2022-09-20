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Direção Segura

Por que seu carro não pode mais ser apreendido por infração de trânsito

Quem explica é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Luiz Salgado

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 11:36

Publicado em 

20 set 2022 às 11:36
Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Nesta edição do "Direção Segura" o inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Luiz Salgado, traz como destaque o tema apreensão do carro. Isso porque a apreensão do veículo, diferentemente do que muitas pessoas imaginam, não é uma medida administrativa – como são a retenção e a remoção. A apreensão é uma penalidade prevista pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro) – ou melhor, era. Em 2016, o CTB passou por uma série de mudanças com a aprovação da Lei nº 13.281. Uma delas foi a retirada da penalidade de apreensão do veículo. Mas isso ainda causa certa confusão entre os motoristas, porque, embora a lei tenha revogado o Inciso 4 do Artigo 256 do CTB, que citava a apreensão como uma das possíveis penalidades, ela o manteve nos dispositivos infracionais. Ouça as explicações completas!
Direção Segura - 20-09-22

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