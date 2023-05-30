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Policiais rodoviários federais usarão câmeras a partir de 2024

Quem fala sobre o assunto é o superintendente da PRF-ES, Wemerson Pestana

Publicado em 30 de Maio de 2023 às 12:06

Publicado em 

30 mai 2023 às 12:06
PRF e MJSP iniciam teste com câmeras corporais em abordagem policial
PRF e MJSP iniciam teste com câmeras corporais em abordagem policial Crédito: Divulgação/PRF
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apresentou, na última semana, o projeto para implementar o uso de câmeras corporais nos uniformes dos policiais. O chamado "Projeto Estratégico Bodycams" prevê que a partir de abril de 2024 cerca de 6 mil agentes utilizem os equipamentos, aproximadamente metade da força policial. Os testes práticos começam em novembro, em projeto coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Estudos apontam que o uso da tecnologia diminui em mais de 50% a letalidade policial, além de reduzir pela metade as reclamações sobre a conduta de policiais. Os estudos acompanhados pela Coordenação Geral de Gestão Estratégica começaram em março deste ano. Para avaliar a eficácia e a possibilidade de uso das câmeras nos uniformes dos policiais que atuam nas rodovias, a PRF formou grupo de trabalho composto por 16 policiais rodoviários federais. Eles atuam em parceria com especialistas de outras 53 instituições, entre elas a Queen Mary University of London, do Reino Unido. Este é o tema em destaque nesta edição do "Direção Segura". Quem fala sobre o assunto é o superintendente da PRF-ES, Wemerson Pestana. 
CBN - Direção Segura - 30-05-23.mp3

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