Policiais rodoviários federais usarão câmeras a partir de 2024

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apresentou, na última semana, o projeto para implementar o uso de câmeras corporais nos uniformes dos policiais. O chamado "Projeto Estratégico Bodycams" prevê que a partir de abril de 2024 cerca de 6 mil agentes utilizem os equipamentos, aproximadamente metade da força policial. Os testes práticos começam em novembro, em projeto coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Estudos apontam que o uso da tecnologia diminui em mais de 50% a letalidade policial, além de reduzir pela metade as reclamações sobre a conduta de policiais. Os estudos acompanhados pela Coordenação Geral de Gestão Estratégica começaram em março deste ano. Para avaliar a eficácia e a possibilidade de uso das câmeras nos uniformes dos policiais que atuam nas rodovias, a PRF formou grupo de trabalho composto por 16 policiais rodoviários federais. Eles atuam em parceria com especialistas de outras 53 instituições, entre elas a Queen Mary University of London, do Reino Unido. Este é o tema em destaque nesta edição do "Direção Segura". Quem fala sobre o assunto é o superintendente da PRF-ES, Wemerson Pestana.