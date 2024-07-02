Polícia volta a utilizar radares móveis no trecho da BR 262 no ES

Diante da recorrência de acidentes na BR-262, em território capixaba, a Polícia Rodoviária Federa do Espírito Santo (PRF-ES) tem realizado visitas técnicas, com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), para avaliar os pontos críticos ao longo da região. O objetivo da ação é identificar e implementar melhorias na via para reduzir acidentes e garantir a segurança dos usuários. Durante a inspeção são analisados trechos da rodovia com maior incidência de acidentes, além das condições da pista, sinalização e outros fatores que possam contribuir para a melhoria da segurança no trânsito. Em entrevista nesta terça-feira (02) no quadro "Direção Segura", o Inspetor Marcel Haase, chefe da Delegacia da PRF em Viana, alertou que as mortes por acidentes no trecho cresceram 177% em maio, saltando de 9 ocorrências no mesmo mês em 2023 para 25 neste ano. Para coibir os sinistros, a Polícia Rodoviária Federal decidiu voltar a utilizar radares móveis no trecho da BR 262 que corta do Espírito Santo.