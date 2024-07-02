Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Direção Segura

Polícia volta a utilizar radares móveis no trecho da BR 262 no ES

Número de mortes na rodovia cresceu 177% em maio, saltando de 9 ocorrências em 2023 para 25 neste ano

Publicado em 02 de Julho de 2024 às 12:11

Publicado em 

02 jul 2024 às 12:11
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada Crédito: Divulgação
Diante da recorrência de acidentes na BR-262, em território capixaba, a Polícia Rodoviária Federa do Espírito Santo (PRF-ES) tem realizado visitas técnicas, com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), para avaliar os pontos críticos ao longo da região. O objetivo da ação é identificar e implementar melhorias na via para reduzir acidentes e garantir a segurança dos usuários. Durante a inspeção são analisados trechos da rodovia com maior incidência de acidentes, além das condições da pista, sinalização e outros fatores que possam contribuir para a melhoria da segurança no trânsito. Em entrevista nesta terça-feira (02) no quadro "Direção Segura", o Inspetor Marcel Haase, chefe da Delegacia da PRF em Viana, alertou que as mortes por acidentes no trecho cresceram 177% em maio, saltando de 9 ocorrências no mesmo mês em 2023 para 25 neste ano. Para coibir os sinistros, a Polícia Rodoviária Federal decidiu voltar a utilizar radares móveis no trecho da BR 262 que corta do Espírito Santo. 
CBN - Direção Segura - 02-07-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados