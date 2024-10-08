Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Direção Segura

Pode ultrapassar? Conheça as regras para realizar a manobra com segurança

Quem fala sobre o assunto é a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmila Tavares

Publicado em 08 de Outubro de 2024 às 12:38

Publicado em 

08 out 2024 às 12:38
Ultrapassagem, estrada, trânsito
Ultrapassagem, estrada, trânsito Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Direção Segura", o assunto em destaque são as regras e práticas seguras de ultrapassagem. Ultrapassar pela direita é infração média no Brasil, com multa de R$130,16 e 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), salvo exceções específicas. Permitido apenas, por exemplo, se o veículo da frente sinalizar que vai virar à esquerda e e está na faixa apropriada para essa manobra. Fora desse cenário, realizar a ultrapassagem pela direita é proibido e pode resultar em penalidades para o condutor. Quem fala sobre o assunto é a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmila Tavares. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 08-10-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados