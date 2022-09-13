Placa de proibido estacionar: cumpre-se antes ou depois dela?

Nesta edição do "Direção Segura", o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Izaque Rohr, traz como destaque o seguinte assunto: você sabe qual é o raio de alcance de uma placa de proibido estacionar? A resposta correta é que a sinalização tem um raio de atuação e muitas vezes o condutor não sabe. Muitos acham que é da placa da frente, outros pra trás e ela tem exatamente um raio sendo 30m para a frente e 30m para trás, podendo chegar a 40 metros. Outro ponto importante: você sabe a diferença entre parar e estacionar? Ouça as explicações completas!