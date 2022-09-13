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Placa de proibido estacionar: cumpre-se antes ou depois dela?

Quem explica é o inspetor da PRF, Izaque Rohr

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 12:05

Publicado em 

13 set 2022 às 12:05
Placa de sinalização
Placa de sinalização Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Direção Segura", o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Izaque Rohr, traz como destaque o seguinte assunto: você sabe qual é o raio de alcance de uma placa de proibido estacionar? A resposta correta é que a sinalização tem um raio de atuação e muitas vezes o condutor não sabe. Muitos acham que é da placa da frente, outros pra trás e ela tem exatamente um raio sendo 30m para a frente e 30m para trás, podendo chegar a 40 metros. Outro ponto importante: você sabe a diferença entre parar e estacionar? Ouça as explicações completas!
Direção Segura - 13-09-22

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