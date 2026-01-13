Pegar "carona" na traseira de caminhões tem punição? Quais os riscos? PRF alerta!

Vídeos que circularam pelas redes sociais recentemente mostram pessoas pegando "carona" de forma ilegal na parte traseira de caminhões que circulam pela BR-101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A situação chamou a atenção de motoristas que passavam pela rodovia e reacendeu um alerta sobre os perigos da prática. No último dia 5, um outro vídeo começou a circular nas redes sociais mostrando um homem de macacão laranja sentado na parte traseira de um caminhão de 30 metros de comprimento carregado de toras de eucalipto. O flagra também aconteceu na BR-101, em São Mateus.
Nesta edição do "Direção Segura", o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Maurício Belshoff, fala sobre o assunto. Ele explica que a conduta, em si, não configura um crime específico. Contudo, um delegado de polícia pode enquadrar o responsável perante o Código Penal, uma vez que a conduta coloca a vida de terceiros em perigo direto e iminente. Caso motoristas presenciem situações parecidas, podem acionar a PRF pelo telefone 191. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 13-01-25.mp3