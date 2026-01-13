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Direção Segura

Pegar "carona" na traseira de caminhões tem punição? Quais os riscos? PRF alerta!

O inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Maurício Belshoff, explica

Publicado em 13 de Janeiro de 2026 às 12:04

Publicado em 

13 jan 2026 às 12:04
Vídeo flagra homem
Vídeo flagra homem "pegando carona" pendurado em traseira de caminhão na BR-101 Crédito: Reprodução | Leitor AG
Vídeos que circularam pelas redes sociais recentemente mostram pessoas pegando "carona" de forma ilegal na parte traseira de caminhões que circulam pela BR-101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A situação chamou a atenção de motoristas que passavam pela rodovia e reacendeu um alerta sobre os perigos da prática. No último dia 5, um outro vídeo começou a circular nas redes sociais mostrando um homem de macacão laranja sentado na parte traseira de um caminhão de 30 metros de comprimento carregado de toras de eucalipto. O flagra também aconteceu na BR-101, em São Mateus.
Nesta edição do "Direção Segura", o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Maurício Belshoff, fala sobre o assunto. Ele explica que a conduta, em si, não configura um crime específico. Contudo, um delegado de polícia pode enquadrar o responsável perante o Código Penal, uma vez que a conduta coloca a vida de terceiros em perigo direto e iminente. Caso motoristas presenciem situações parecidas, podem acionar a PRF pelo telefone 191. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 13-01-25.mp3

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