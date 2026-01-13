Pegar "carona" na traseira de caminhões tem punição? Quais os riscos? PRF alerta!

Vídeos que circularam pelas redes sociais recentemente mostram pessoas pegando "carona" de forma ilegal na parte traseira de caminhões que circulam pela BR-101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A situação chamou a atenção de motoristas que passavam pela rodovia e reacendeu um alerta sobre os perigos da prática. No último dia 5, um outro vídeo começou a circular nas redes sociais mostrando um homem de macacão laranja sentado na parte traseira de um caminhão de 30 metros de comprimento carregado de toras de eucalipto. O flagra também aconteceu na BR-101, em São Mateus.