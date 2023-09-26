Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Direção Segura

Pedestre pode ser responsabilizado por causar acidente? Entenda!

Ouça detalhes na participação do Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta

Publicado em 26 de Setembro de 2023 às 12:03

Publicado em 

26 set 2023 às 12:03
Pedestres
Pedestres Crédito: Pixabay
O assunto gera debates. Nem sempre a culpa por um acidente é de quem está ao volante e quem está a pé também pode ser responsabilizado pelo ocorrido? Este é o tema do "Direção Segura". Exemplo prático: a pessoa que atravessa uma avenida em lugar impróprio, como em local inseguro, é culpada pelo acidente de que foi vítima? O Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta, esclarece. "O Código de Trânsito até prevê infração para o pedestre que descumpre normas de trânsito. Até porque existem normas de trânsito para pedestres. O que acontece é que ainda não existe regulamentação para essa punição, em como punir. Pega a carteira, o RG? Não existe essa regulamentação. Em contrapartida, ele pode ser responsabilizado pela esfera cível. Exemplo: a pessoa atravessando a rua, fora da faixa, de forma imprudente, e aí o carro veio e o atropelou. Civilmente, ele tem responsabilidades pela ocorrência", explica. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 26-09-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luis Suárez fica fora da Copa do Mundo
Bielsa explica ausência de Suárez em convocação do Uruguai: Decidi pelo que considero melhor'
Escritora e produtora cultural Cora Made participa de encontro gratuito no Espaço Thelema
Escritora Cora Made fala sobre arte e produção cultural em evento gratuito no ES
Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados