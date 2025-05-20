Pedestre na faixa e motorista no trânsito: como é feita uma travessia segura

Pedestres também são atores envolvidos no trânsito! Ainda no clima do "Maio Amarelo", a inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmila Tavares, esclarece as dúvidas sobre a forma correta de se fazer a travessia na faixa de pedestres. A PRF explica que o pedestre deve cuidar da sua segurança e andar com muita atenção, pois não possui acessórios ou equipamentos de proteção contra as situações de risco que enfrenta no dia a dia no trânsito. Além do próprio pedestre, o papel dos motoristas é de igual importância no quesito travessia segura. As dicas são: reduza a velocidade e redobre a atenção ao se aproximar de uma faixa de travessia ; avalie as condições de segurança antes de conceder preferência ao pedestre; acompanhe pelos espelhos retrovisores a movimentação de outros veículos; dê passagem aos pedestres nas travessias devidamente demarcadas onde não houver semáforo; e aguarde a completa travessia dos pedestres para colocar seu veículo em movimento. Ouça a conversa completa!