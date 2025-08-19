Pedalar com segurança: direitos e deveres dos ciclistas nas ruas!

Nesta edição do "Direção Segura", a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmila Tavares, traz orientações sobre direitos e deveres de quem pedala nas ruas e avenidas. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) traz, por exemplo, que bicicletas, triciclos, handbikes e outras variações são todos considerados veículos, com direito de circulação pelas ruas e prioridade sobre os automotores. Segundo o CTB, a bicicleta é um veículo (de propulsão humana) e o ciclista, por este motivo, quando está pedalando, deve respeitar todas as regras de trânsito, como semáforos, sinalização e circulação na mão correta da via. Ouça a conversa completa!