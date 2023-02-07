Parece que não, mas é proibido: o que você não pode mudar no seu veículo

Para algumas pessoas, o carro é como um item precioso, exige atenção, cuidado e muitos gastos para manutenção e intervenções. Mas dar a cara que você deseja ao seu veículo não é totalmente permitido. Isso porque, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, algumas alterações são proibidas. São características internas e externas que, se alteradas, podem render multa. No Direção Segura desta terça-feira (7), o inspetor da Polícia Rodoviária Federal Wilys Lyra traz alguns itens que não podem ser alterados no veículo. Ouça a conversa completa!
ALGUMAS ALTERAÇÕES PROIBIDAS:
- COLOCAR ADESIVO, TEXTO E PROPAGANDA NO PARA-BRISA OU EM TODA EXTENSÃO DO VIDRO TRASEIRO - CTB 230 XV - GRAVE 195,23 - 5 PONTOS
- TROCAR FAROL POR LAMPADA VERDE/AZUL/OUTRA COR NÃO PERMITIDA - CTB 230 XIII - GRAVE 195,23 - 5 PONTOS
- USAR SIRENE EM SUBSTITUIÇÃO À BUZINA DO VEÍCULO - CTB 230 VII - GRAVE 195,23 - 5 PONTOS
- INSTALAR DISPOSITIVO EXCLUSIVO DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA, COMO STROBO, SIRENE E INTERMITENTE - CTB 230 XII - GRAVE 195,23 - 5 PONTOS
OUTRAS INFRAÇÕES QUE PODEM PARECER INEXISTENTES:
- USAR FONE NO OUVIDO - CTB 252 - MEDIA R$ 130,16 - 4 PONTOS
- ESTACIONAR EM FRENTE A PRÓPRIA GARAGEM - CTB 181 - MEDIA R$ 130,16 - 4 PONTOS
- DIRIGIR SEM ATENÇÃO, OLHANDO PARA O LADO, CONVERSANDO COM PASSAGEIRO, SEM CUIDADO COM TRANSITO - CTB 169 - LEVE R$ 88,38 - 3 PONTOS
- POLICIA/GUARDA/BOMBEIRO/... EM EMERGÊNCIA, DEIXAR DE LIGAR DISPOSITIVOS COMO INTERMITENTE E OUTROS - CTB 222 - MEDIA R$ 130,16 - 4 PONTOS