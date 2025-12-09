Para o fim de ano, mais fiscalizações na BR 262; PRF explica!

Ponto crítico na mobilidade do Espírito Santo, nesta edição do “Direção Segura”, o assunto em destaque é o cenário que envolve a BR 262, importante eixo logístico e turístico que atravessa o Espírito Santo. Com o aumento do tráfego de veículos a partir do final de ano, a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) amplia as ações de fiscalização no local. Quem fala sobre o assunto é o Chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) em Viana, Marcel Hasse. Ouça a conversa completa!