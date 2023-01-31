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Direção Segura

Os dias da semana e horários com mais acidentes nas BRs do ES

O Inspetor da PRF-ES, Wilys Lyra, fala sobre o assunto

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 12:14

Publicado em 

31 jan 2023 às 12:14
Seis pessoas morrem após acidente em Sooretama no grave acidente deste domingo (15), todos da mesma família
Seis pessoas morrem após acidente em Sooretama no grave acidente no dia 15 de janeiro, todos da mesma família Crédito: PRF-ES
Nos últimos seis meses de 2022, os acidentes nas rodovias federais do Espírito Santo aconteceram com maior frequência aos domingos, segundas e terças-feiras, das 6h às 7h e das 16h às 20h. O levantamento foi divulgado na segunda-feira (30) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Este é o tema em destaque nesta edição do "Direção Segura", com o Inspetor da PRF-ES, Wilys Lyra. Domingo, segunda-feira e terça-feira aparecem como os dias da semana com maior quantidade de acidentes. Entre os piores horários estão de 6h às 7h (em todos os dias da semana) e de 16h às 20h (em todos os dias da semana). Ouça a conversa completa!
Direção Segura - 31-01-23.mp3

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