Os dias da semana e horários com mais acidentes nas BRs do ES

Nos últimos seis meses de 2022, os acidentes nas rodovias federais do Espírito Santo aconteceram com maior frequência aos domingos, segundas e terças-feiras, das 6h às 7h e das 16h às 20h. O levantamento foi divulgado na segunda-feira (30) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Este é o tema em destaque nesta edição do "Direção Segura", com o Inspetor da PRF-ES, Wilys Lyra. Domingo, segunda-feira e terça-feira aparecem como os dias da semana com maior quantidade de acidentes. Entre os piores horários estão de 6h às 7h (em todos os dias da semana) e de 16h às 20h (em todos os dias da semana). Ouça a conversa completa!