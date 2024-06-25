Os 16 anos da Lei Seca: PRF esclarece dúvidas sobre a fiscalização!

No último dia 19 de junho, a Lei nº 11.705, mais conhecida como Lei Seca, completou 16 anos em vigor. Apesar de seu rigor no que diz respeito ao consumo de álcool por motoristas, não é difícil encontrar condutores que insistem em dirigir após o consumo de bebida alcoólica. A Lei Seca determina uma multa de R$ 2.934,70, além de suspensão do direito de dirigir por 12 meses nos casos em que o motorista for flagrado dirigindo sob o efeito do álcool. No entanto, quando o aparelho registra a presença de álcool acima de 0,34 mg/l, a conduta passa a caracterizar crime de trânsito. Este é o tema em destaque nesta edição do "Direção Segura". Quem fala sobre o assunto são os Inspetores da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmilla Tavares e Valdo Lemos. Ouça a conversa completa!
