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Direção Segura

Operação Rodovida reforça prevenção e fiscalização nas estradas

O foco principal é a prevenção de acidentes durante o período das férias escolares

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 12:07

Publicado em 

19 dez 2023 às 12:07
Agentes da Polícia Rodoviária Federal aguardam a chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Aeroporto de Vitória
Agentes da Polícia Rodoviária Federal aguardam a chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Na última segunda (18), a Polícia Rodoviária Federal anunciou a Operação Rodovida. Até o dia 18 de fevereiro, a corporação intensificará a fiscalização e a prevenção contra acidentes. Nesta edição de Direção Segura, o inspetor da polícia Rodoviária Federal Wagner Motta explica os detalhes da operação. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 19-12-23
A Operação tem como foco principal reforçar a fiscalização e prevenção de acidentes nas estradas e rodovias federais durante o período das férias escolares. Ações educativas para o trânsito também estão programadas para este período, que tradicionalmente registra um aumento significativo no número de veículos em circulação, especialmente nos feriados de Natal, Ano Novo e no Carnaval.

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