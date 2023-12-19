Operação Rodovida reforça prevenção e fiscalização nas estradas

Na última segunda (18), a Polícia Rodoviária Federal anunciou a Operação Rodovida. Até o dia 18 de fevereiro, a corporação intensificará a fiscalização e a prevenção contra acidentes. Nesta edição de Direção Segura, o inspetor da polícia Rodoviária Federal Wagner Motta explica os detalhes da operação. Ouça a conversa completa!

A Operação tem como foco principal reforçar a fiscalização e prevenção de acidentes nas estradas e rodovias federais durante o período das férias escolares. Ações educativas para o trânsito também estão programadas para este período, que tradicionalmente registra um aumento significativo no número de veículos em circulação, especialmente nos feriados de Natal, Ano Novo e no Carnaval.