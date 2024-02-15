Operação Carnaval: menos acidentes e mortes nas estradas capixabas

A Polícia Rodoviária Federal encerrou à meia-noite de Quarta-feira de Cinzas (14) a Operação Carnaval 2024, com uma boa notícia: houve uma redução dos acidentes graves nas rodovias federais que cortam o ES. A operação começou na sexta (09) e foi de tráfego intenso e condições climáticas instáveis, registrando queda de 42% no número de acidentes, de 53% nos feridos e de 75% na quantidade de mortos durante o feriadão, quando comparamos com os números da Operação Carnaval 2023. Além desses números, o inspetor da PRF ES Wagner Motta listou as ocorrências registradas no trânsito e criminais durante os dias de folia. Ouça na íntegra.