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Operação Carnaval: menos acidentes e mortes nas estradas capixabas

Ouça os números da PRF-ES com o inspetor Wagner Motta

Publicado em 15 de Fevereiro de 2024 às 12:18

Publicado em 

15 fev 2024 às 12:18
Fiscalização da PRF ES
Fiscalização da PRF ES Crédito: Facebook PRF/Divulgação
A Polícia Rodoviária Federal encerrou à meia-noite de Quarta-feira de Cinzas (14) a Operação Carnaval 2024, com uma boa notícia: houve uma redução dos acidentes graves nas rodovias federais que cortam o ES. A operação começou na sexta (09) e foi de tráfego intenso e condições climáticas instáveis, registrando queda de 42% no número de acidentes, de 53% nos feridos e de 75% na quantidade de mortos durante o feriadão, quando comparamos com os números da Operação Carnaval 2023. Além desses números, o inspetor da PRF ES Wagner Motta listou as ocorrências registradas no trânsito e criminais durante os dias de folia. Ouça na íntegra.
CBN - Direção Segura - 15-02-24

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