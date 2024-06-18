Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Direção Segura

O que significam as categorias da carteira de habilitação?

Ouça as explicações com a Polícia Rodoviária Federal

Publicado em 18 de Junho de 2024 às 12:05

Publicado em 

18 jun 2024 às 12:05
Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Crédito: Radar Nacional
Tem “viralizado” nas redes sociais a informação que quem emitiu o novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pode perceber que o documento tem uma tabela com subdivisões das categorias de direção, como a A1, B1, C1 e CE. Mas, o que elas representam?
De acordo com o Ministério dos Transportes, essas modalidades correspondem com as categorias internacionais para atender os condutores que querem trocar ou converter a CNH em países signatários do Acordo de Viena — uma convenção internacional que regulamenta as regras para assinatura de tratados entre países. As informações são do portal “G1.” Nesta edição do “Direção Segura”, a inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmilla Tavares, fala sobre o assunto.
CBN - Direção Segura - 18-06-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados