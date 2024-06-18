O que significam as categorias da carteira de habilitação?

Tem “viralizado” nas redes sociais a informação que quem emitiu o novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pode perceber que o documento tem uma tabela com subdivisões das categorias de direção, como a A1, B1, C1 e CE. Mas, o que elas representam?

De acordo com o Ministério dos Transportes, essas modalidades correspondem com as categorias internacionais para atender os condutores que querem trocar ou converter a CNH em países signatários do Acordo de Viena — uma convenção internacional que regulamenta as regras para assinatura de tratados entre países. As informações são do portal “G1.” Nesta edição do “Direção Segura”, a inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmilla Tavares, fala sobre o assunto.