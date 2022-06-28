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Direção Segura

O que é e como funciona a dupla notificação de trânsito

Quem explica é superintendente executivo da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ricardo Alves Santos

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 12:10

Publicado em 

28 jun 2022 às 12:10
Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Nesta edição do "Direção Segura" o tema em destaque é a dupla notificação de trânsito. Um procedimento que deve ser realizado obrigatoriamente pelos órgãos de trânsito, tanto para infrações cometidas por pessoa física quanto por pessoa jurídica. A primeira notificação, que deve ser remetida ao condutor no prazo máximo de 30 dias, tem como objetivo informar sobre a autuação e permitir defesa prévia. Ouça a conversa completa com as explicações do superintendente executivo da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ricardo Alves Santos. 
Direção Segura - 28-06-22

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