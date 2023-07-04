O comportamento do cidadão na faixa de pedestre!

O uso da faixa de pedestre é uma ferramenta que contribui para a diminuição dos acidentes de trânsito quando respeitada. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas as disposições deste Código. Reportagem de A Gazeta aponta que se há um bairro onde o respeito à travessia dos pedestres na faixa é tradição é em Jardim da Penha, em Vitória. Mas por que essa atitude não se repete em outros locais? Um dos motivos pode ser a falta de campanhas e do engajamento da própria comunidade, visto que a tradição do uso da faixa de pedestres é fruto de uma ação iniciada há mais de 20 anos pela Associação de Moradores de Jardim da Penha (Amjap) e abraçada pelos moradores. Nesta edição do "Direção Segura", o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta, chama a atenção para o assunto e explica a importância da utilização da faixa de pedestre. Ouça a conversa completa!