Nova lei da placa entra em vigor; entenda

Em vigor desde a última quinta-feira (27), a Lei 14.562/23 que traz novidades relacionadas à placa de identificação veicular. A lei criminaliza a conduta de quem adultera sinal identificador de veículo não categorizado como automotor, a exemplo dos reboques e semirreboques. A pena é de reclusão de três a seis anos.

A maior novidade introduzida pela Lei 14.562/23, que alterou o Artigo 311, é justamente a punição para a adulteração do sinal identificador de veículo de reboques e semirreboques - situação que anteriormente o Código Penal não previa. Este é o tema em destaque nesta edição do “Direção Segura”. O Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wilys Lira, fala sobre o assunto.