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Direção Segura

Nas estradas: quem é o motorista que mais se envolve em sinistros no trânsito?

Ouça a participação da Inspetora da Polícia Rodoviária do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmilla Tavares

Publicado em 06 de Maio de 2025 às 12:08

Publicado em 

06 mai 2025 às 12:08
PRF detém suspeitos e apreende veículos em rodovias federais do Estado
PRF em rodovias federais do Estado Crédito: Divulgação/ PRF
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) lançou oficialmente, na última segunda-feira (5), a campanha Maio Amarelo 2025. No foco da campanha de conscientização, estarão temas como irregularidades na condução de motocicletas, os perigos do transporte de crianças sem o devido dispositivo de segurança, popularmente conhecido como “cadeirinha’, a letalidade dos sinistros causados pelo excesso de velocidade e pelo consumo de álcool, os riscos do uso do celular ao volante e a importância do descanso obrigatório para os motoristas profissionais. Nesta edição do “Direção Segura”, a Inspetora da Polícia Rodoviária do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmilla Tavares, fala sobre os desafios e qual o perfil do motorista que mais se envolve em sinistros no trânsito. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 06-05-25.mp3

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