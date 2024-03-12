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Direção Segura

Motorista "lento" na esquerda é obrigado a dar passagem?

Ouça a participação do Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wilys Lyra

Publicado em 12 de Março de 2024 às 12:14

Publicado em 

12 mar 2024 às 12:14
Alterações nos sentidos do trânsito da Rodovia do Sol e Avenida Saturnino Rangel Mauro
Alterações nos sentidos do trânsito da Rodovia do Sol e Avenida Saturnino Rangel Mauro Crédito: Fernando Madeira
Nesta edição do "Direção Segura" o tema em destaque remete a uma situação comum nas cidades brasileiras. Trata-se da cena de um motorista conduzindo o veículo em velocidade mais baixa pela faixa da esquerda e que não dá passagem à outros veículos que estejam em velocidade mais alta. Há obrigatoriedade desses carros mais lentos trafegarem em outras faixas, deixando assim a faixa da esquerda livre? Como agir com aquele motorista "lento" que não sai da sua frente? As explicações são do Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wilys Lyra. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 12-03-24

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