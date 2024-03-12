Motorista "lento" na esquerda é obrigado a dar passagem?

Nesta edição do "Direção Segura" o tema em destaque remete a uma situação comum nas cidades brasileiras. Trata-se da cena de um motorista conduzindo o veículo em velocidade mais baixa pela faixa da esquerda e que não dá passagem à outros veículos que estejam em velocidade mais alta. Há obrigatoriedade desses carros mais lentos trafegarem em outras faixas, deixando assim a faixa da esquerda livre? Como agir com aquele motorista "lento" que não sai da sua frente? As explicações são do Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wilys Lyra. Ouça a conversa completa!