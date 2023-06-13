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Direção Segura

Motorista lento na esquerda deve dar passagem? PRF explica!

Ouça detalhes na participação do Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Wylis Lyra

Publicado em 13 de Junho de 2023 às 12:08

Publicado em 

13 jun 2023 às 12:08
Forma do motorista dirigir pode influenciar na durabilidade do carro
Forma do motorista dirigir pode influenciar na durabilidade do carro Crédito: Pexels
No trânsito, a cena se repete: motoristas na faixa da esquerda deixam de dar passagem a carros rodando em velocidade mais alta. De fato, veículos mais lentos devem trafegar nas demais faixas e deixar a esquerda livre. Mas isso é obrigatório de acordo com a legislação de trânsito? Segundo especialistas de trânsito, a obrigatoriedade de dar passagem vale, inclusive, para condutores que já estiverem rodando na velocidade máxima permitida para aquela via - ou seja, devem ceder o lugar até para motoristas que desrespeitarem esse limite. Este é o tema em destaque nesta edição do "Direção Segura". Quem fala sobre o assunto é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wilys Lyra. 
CBN - Direção Segura- 13-06-23.mp3

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