Motorista lento na esquerda deve dar passagem? PRF explica!

No trânsito, a cena se repete: motoristas na faixa da esquerda deixam de dar passagem a carros rodando em velocidade mais alta. De fato, veículos mais lentos devem trafegar nas demais faixas e deixar a esquerda livre. Mas isso é obrigatório de acordo com a legislação de trânsito? Segundo especialistas de trânsito, a obrigatoriedade de dar passagem vale, inclusive, para condutores que já estiverem rodando na velocidade máxima permitida para aquela via - ou seja, devem ceder o lugar até para motoristas que desrespeitarem esse limite. Este é o tema em destaque nesta edição do "Direção Segura". Quem fala sobre o assunto é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wilys Lyra.