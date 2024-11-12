Motociclistas e trânsito: como essa relação pode ser melhorada?

“O tema seria motociclistas e relação no trânsito. Minha preocupação hoje com o trânsito cada vez mais intenso na Grande Vitória. Vejo como estamos reféns dos motociclistas e o desrespeito com corredores e velocidades altas ficamos sem poder mudar de faixas que recebemos xingamentos e buzinadas e a cauda de vários sinistros diariamente. Enquanto não tivermos uma interceptação nesse sentido não sei para onde vamos!", explica. Pedido feito, o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!