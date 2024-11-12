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Direção Segura

Motociclistas e trânsito: como essa relação pode ser melhorada?

Ouça a participação do Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta

Publicado em 12 de Novembro de 2024 às 12:04

Publicado em 

12 nov 2024 às 12:04
Acidente deixa motociclista morto na Terceira Ponte
Acidente deixa motociclista morto na Terceira Ponte Crédito: Reprodução | Rodosol
A relação com os motociclistas no trânsito. O assunto em destaque nesta edição do “Direção Segura” é sugestão do ouvinte Gledson. Ele traz a seguinte mensagem:
“O tema seria motociclistas e relação no trânsito. Minha preocupação hoje com o trânsito cada vez mais intenso na Grande Vitória. Vejo como estamos reféns dos motociclistas e o desrespeito com corredores e velocidades altas ficamos sem poder mudar de faixas que recebemos xingamentos e buzinadas e a cauda de vários sinistros diariamente. Enquanto não tivermos uma interceptação nesse sentido não sei para onde vamos!", explica. Pedido feito, o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura -12-11-24.mp3

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