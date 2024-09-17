Mobilidade e segurança: as novas regras da "lei dos retrovisores"

Nesta edição do "Direção Segura", o destaque é a informação que o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) divulgou uma nova lei sobre o uso de retrovisores em veículos. Dentre as regras, o texto também estabeleceu parâmetros para o equipamento em veículos escolares, como vans e micro-ônibus. Com o objetivo de melhorar a segurança no transporte e deslocamento, as novas regras pretendem lidar, por exemplo, com os pontos cegos dos carros. De acordo com a nova resolução, os retrovisores de veículos escolares precisam ter ajustes específicos para possibilitar a visão ampla ao redor do carro. O reflexo dos equipamentos precisa considerar, por exemplo, a altura das crianças no campo de visão do motorista. A Inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmila Tavares, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!