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Direção Segura

Mobilidade e segurança: as novas regras da "lei dos retrovisores"

Ouça as explicações da Inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Ludmila Tavares

Publicado em 17 de Setembro de 2024 às 11:59

Publicado em 

17 set 2024 às 11:59
Ajustar o retrovisor até não visualizar mais a traseira do carro é uma das principais dicas para diminuir o ponto cego para quem está dentro do veículo.
 retrovisor  Crédito: Ari Melo
Nesta edição do "Direção Segura", o destaque é a informação que o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) divulgou uma nova lei sobre o uso de retrovisores em veículos. Dentre as regras, o texto também estabeleceu parâmetros para o equipamento em veículos escolares, como vans e micro-ônibus. Com o objetivo de melhorar a segurança no transporte e deslocamento, as novas regras pretendem lidar, por exemplo, com os pontos cegos dos carros. De acordo com a nova resolução, os retrovisores de veículos escolares precisam ter ajustes específicos para possibilitar a visão ampla ao redor do carro. O reflexo dos equipamentos precisa considerar, por exemplo, a altura das crianças no campo de visão do motorista. A Inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmila Tavares, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura -17-09-24.mp3

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