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Direção Segura

"Mal súbito" é uma das principais causas de acidentes de trânsito no Brasil

Ouça as orientações da inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Ana Carolina Cavalcanti

Publicado em 25 de Novembro de 2025 às 12:06

Publicado em 

25 nov 2025 às 12:06
Trânsito intenso em São Paulo.
 trânsito). Crédito: Shutterstock
Nesta edição do "Direção Segura", o destaque é a notícia que uma das principais causas de acidentes de trânsito no Brasil, o mal súbito ao volante foi responsável por 811 acidentes somente nas rodovias federais no ano passado. Os dados não incluem estradas estaduais e vias municipais e foram trazidos pelo "Fantástico", da TV Globo. O mal súbito é um evento médico agudo, como uma parada cardíaca, um desmaio ou uma convulsão. A inspetora da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti, traz o alerta. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura – 25-11-25.mp3

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