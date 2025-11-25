"Mal súbito" é uma das principais causas de acidentes de trânsito no Brasil

Nesta edição do "Direção Segura", o destaque é a notícia que uma das principais causas de acidentes de trânsito no Brasil, o mal súbito ao volante foi responsável por 811 acidentes somente nas rodovias federais no ano passado. Os dados não incluem estradas estaduais e vias municipais e foram trazidos pelo "Fantástico", da TV Globo. O mal súbito é um evento médico agudo, como uma parada cardíaca, um desmaio ou uma convulsão. A inspetora da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti, traz o alerta. Ouça a conversa completa!