Mais de 2 mil motoristas foram flagrados dirigindo sem cinto de segurança em 2024

Um 2024, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou 2.333 condutores e passageiros sem cinto de segurança nas rodovias federais. Essencial para a redução do risco de mortes e ferimentos graves no trânsito, o uso do dispositivo é obrigatório em todo o território nacional, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Não usar o cinto configura infração grave e pode resultar em multa e perda de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Nesta edição de Direção Segura, a inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) Ludmila Tavares, fala sobre o assunto.