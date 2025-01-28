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Direção Segura

Mais de 2 mil motoristas foram flagrados dirigindo sem cinto de segurança em 2024

A inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmila Tavares, é quem detalha

Publicado em 28 de Janeiro de 2025 às 12:22

Publicado em 

28 jan 2025 às 12:22
Cinto de segurança
Cinto de segurança Crédito: Freepik
Um 2024, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou 2.333 condutores e passageiros sem cinto de segurança nas rodovias federais. Essencial para a redução do risco de mortes e ferimentos graves no trânsito, o uso do dispositivo é obrigatório em todo o território nacional, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Não usar o cinto configura infração grave e pode resultar em multa e perda de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Nesta edição de Direção Segura, a inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) Ludmila Tavares, fala sobre o assunto.
CBN - Direção Segura - 28-01-25.mp3

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