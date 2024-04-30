Maio Amarelo: PRF inicia campanha de conscientização contra acidentes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai intensificar as ações educativas de trânsito em todo o Brasil por ocasião do Maio Amarelo, movimento global em defesa da segurança viária. No Espírito Santo, o lançamento da campanha acontece, nesta terça-feira (30), unidade Operacional de Polícia de Guarapari, km 345 da BR 101. O “Maio Amarelo”, cujo tema deste ano é “Paz no trânsito começa por você ”, foi criado e difundido a partir da decretação pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 11 de maio de 2011, na Década de Ação para Segurança no Trânsito 2011-2020. "Deste modo, o mês de maio se tornou referência para a intensificação das ações realizadas por diversos países, visando a redução da violência no trânsito e a cor amarela foi escolhida por simbolizar o estado de atenção representado nos sinais de trânsito, mais notadamente no sinal amarelo do semáforo", diz. O Inspetor da PRF-ES, Wagner Motta, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!