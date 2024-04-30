Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Direção Segura

Maio Amarelo: PRF inicia campanha de conscientização contra acidentes

Ouça a participação do Inspetor da PRF-ES, Wagner Motta

Publicado em 30 de Abril de 2024 às 12:07

Publicado em 

30 abr 2024 às 12:07
Polícia Rodoviária Federal realiza operação em todas as estradas do Espírito Santo
Polícia Rodoviária Federal realiza operação em todas as estradas do Espírito Santo Crédito: Divulgação/PRF-ES
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai intensificar as ações educativas de trânsito em todo o Brasil por ocasião do Maio Amarelo, movimento global em defesa da segurança viária. No Espírito Santo, o lançamento da campanha acontece, nesta terça-feira (30), unidade Operacional de Polícia de Guarapari, km 345 da BR 101. O “Maio Amarelo”, cujo tema deste ano é “Paz no trânsito começa por você ”, foi criado e difundido a partir da decretação pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 11 de maio de 2011, na Década de Ação para Segurança no Trânsito 2011-2020. "Deste modo, o mês de maio se tornou referência para a intensificação das ações realizadas por diversos países, visando a redução da violência no trânsito e a cor amarela foi escolhida por simbolizar o estado de atenção representado nos sinais de trânsito, mais notadamente no sinal amarelo do semáforo", diz. O Inspetor da PRF-ES, Wagner Motta, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 30-04-24 .mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados