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Direção Segura

Lei do farol baixo mudou; o que você precisa saber antes de pegar a estrada

Quem fala sobre o assunto é o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Wilys Lira

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 12:20

Publicado em 

17 jan 2023 às 12:20
Carro, farol
Farol  Crédito: Pexels
Nesta edição do "Direção Segura", o destaque é a informação de que poucos sabem que a legislação do farol baixo mudou e hoje nem sempre é necessário acioná-lo no período diurno. Em vigor desde abril de 2021, a Lei 14.071/2020 trouxe uma série de modificações para o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), incluindo as regras para o uso da "luz baixa". Conforme essa lei, condutores de veículos equipados com DRL, a luz de condução diurna, estão desobrigados a acender o farol baixo em qualquer rodovia. Já os condutores veículos que não dispuseram de DRL deverão manter os faróis acesos, mesmo durante o dia, nas rodovias de pista simples situadas fora dos perímetros urbanos, sob pena de multa. Quem fala sobre o assunto é o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Wilys Lira. Ouça a conversa completa!
Direção Segura - 17-01-23.mp3

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