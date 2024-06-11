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Direção Segura

Idoso, mobilidade e trânsito: há momento para parar de dirigir?

Ouça a participação da Inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmila Tavares

Publicado em 11 de Junho de 2024 às 12:12

Publicado em 

11 jun 2024 às 12:12
Idoso olhando no espelho
Idoso olhando no espelho Crédito: Shutterstock
Nesta edição do "Direção Segura" o assunto em destaque é a direção dos idosos no trânsito. Afinal, há um momento certo para se parar de dirigir? A legislação brasileira não determina idade específica para parar de dirigir: isso depende das condições da pessoa. A validade da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) muda de acordo com a idade dos motoristas. Até 49 anos, é exigido o exame de aptidão física e mental a cada dez anos. O prazo cai para cinco anos para quem tem entre 50 e 70 anos e para três anos para quem tem mais de 70. Essa diminuição de tempo leva em conta as dificuldades do envelhecimento.
Mas especialistas orientam que há uma série de doenças ou condições, quando não controladas, que representam obstáculos significativos. Disfunção visual (catarata, glaucoma) somada a um reflexo mais lento, redução de mobilidade ou deficiência auditiva podem deixar o idoso inapto para dirigir, por exemplo. Quem explica o assunto é a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmila Tavares. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 11-06-24 .mp3

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