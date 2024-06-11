Idoso, mobilidade e trânsito: há momento para parar de dirigir?

Nesta edição do "Direção Segura" o assunto em destaque é a direção dos idosos no trânsito. Afinal, há um momento certo para se parar de dirigir? A legislação brasileira não determina idade específica para parar de dirigir: isso depende das condições da pessoa. A validade da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) muda de acordo com a idade dos motoristas. Até 49 anos, é exigido o exame de aptidão física e mental a cada dez anos. O prazo cai para cinco anos para quem tem entre 50 e 70 anos e para três anos para quem tem mais de 70. Essa diminuição de tempo leva em conta as dificuldades do envelhecimento.