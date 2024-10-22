Fiscalização com radar móvel é intensificada nas rodovias capixabas

A Polícia Rodoviária Federal está intensificando as ações de fiscalização com radar móvel nas rodovias federais do Espírito Santo. A medida visa coibir o excesso de velocidade nas vias, um fator de risco para os casos de acidentes e sinistros. Através de estudos técnicos, foram selecionados pontos, locais e horários críticos para a implementação de dispositivos de radares móveis, equipamento que captura e identifica infrações. Nesta edição do quadro Direção Segura, o chefe do Setor de Operações da PRF-ES, Cleverton Lopes, explica quais ações foram intensificadas pela PRF. Ouça a conversa completa!