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Direção Segura

Fiscalização com radar móvel é intensificada nas rodovias capixabas

Ouça a participação do chefe do Setor de Operações da PRF-ES, Cleverton Lopes

Publicado em 22 de Outubro de 2024 às 12:03

Publicado em 

22 out 2024 às 12:03
As infrações por excesso de velocidade foram flagradas com ajuda do radar móvel
As infrações por excesso de velocidade foram flagradas com ajuda do radar móvel Crédito: Diego Gomes/TV Gazeta Sul
A Polícia Rodoviária Federal está intensificando as ações de fiscalização com radar móvel nas rodovias federais do Espírito Santo. A medida visa coibir o excesso de velocidade nas vias, um fator de risco para os casos de acidentes e sinistros. Através de estudos técnicos, foram selecionados pontos, locais e horários críticos para a implementação de dispositivos de radares móveis, equipamento que captura e identifica infrações. Nesta edição do quadro Direção Segura, o chefe do Setor de Operações da PRF-ES, Cleverton Lopes, explica quais ações foram intensificadas pela PRF. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 22-10-24.mp3

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