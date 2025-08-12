Fique atento: os riscos que você assume ao emprestar o carro!

Vai o alerta. No Brasil, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é claro ao responsabilizar não somente o condutor, mas também o dono do carro em determinadas situações. Ao permitir que outra pessoa assuma a direção, o proprietário pode acabar recebendo multas, pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e até responder criminalmente por infrações cometidas por terceiros. Situações como emprestar o veículo a quem está com a habilitação suspensa, sob o efeito de álcool ou mesmo para menores de idade ampliam consideravelmente os riscos. As informações são de "UOL". Nesta edição do "Direção Segura", a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmila Tavares, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!