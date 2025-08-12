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Direção Segura

Fique atento: os riscos que você assume ao emprestar o carro!

Ouça a participação da Inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Ludmila Tavares

Publicado em 12 de Agosto de 2025 às 12:12

Publicado em 

12 ago 2025 às 12:12
Ajustar o retrovisor até não visualizar mais a traseira do carro é uma das principais dicas para diminuir o ponto cego para quem está dentro do veículo.
veículo Crédito: Ari Melo
Vai o alerta. No Brasil, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é claro ao responsabilizar não somente o condutor, mas também o dono do carro em determinadas situações. Ao permitir que outra pessoa assuma a direção, o proprietário pode acabar recebendo multas, pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e até responder criminalmente por infrações cometidas por terceiros. Situações como emprestar o veículo a quem está com a habilitação suspensa, sob o efeito de álcool ou mesmo para menores de idade ampliam consideravelmente os riscos. As informações são de "UOL". Nesta edição do "Direção Segura", a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmila Tavares, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - DIREÇÃO SEGURA - 12-08-25

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