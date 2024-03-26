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Como será a fiscalização dos exames toxicológicos?

Ouça a participação do inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo, Wilys Lyra

Publicado em 26 de Março de 2024 às 12:06

Publicado em 

26 mar 2024 às 12:06
Exame toxicológico apontou, erroneamente, o uso de cocaína por homem no ES
Exame toxicológico apontou, erroneamente, o uso de cocaína por homem no ES Crédito: Divulgação | TJES
Um importante alerta do Ministério dos Transportes. A não realização do exame toxicológico é considerada infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com penalidade de multa de R$ 1.467,35 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) alerta aos condutores das categorias C, D e E que o cometimento da infração pelo descumprimento do prazo estabelecido será verificado diretamente pelos sistemas eletrônicos dos Departamentos de Trânsito (Detrans) estaduais e do Distrito Federal. Isso significa que, após o trigésimo dia do vencimento do exame, o condutor poderá ser multado.
Pelo escalonamento definido pela Senatran, o prazo para que condutores das categorias C, D e E que ainda não realizaram o exame toxicológico, e contam com CNH vencendo entre janeiro e junho, têm até 31 de março para regularizarem a situação. Já condutores das mesmas categorias com a CNH vencendo entre julho e dezembro têm até 30 de abril para fazerem o teste. Com a medida, aqueles com exame toxicológico vencido por mais de 30 dias serão multados a partir de 1º de maio, caso a validade da CNH expire entre janeiro e junho, ou a partir de 31 de maio, para os condutores com CNH vencendo entre julho e dezembro. Nesta edição do "Direção Segura", o inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wilys Lyra, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 26-03-24

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