Ficar sem combustível e usar fones podem render infração? PRF explica!

Nesta edição do Direção Segura, o destaque são situações do dia a dia, no trânsito, e que podem, sim, resultar em multas, apesar de muitas vezes serem hábitos pouco conhecidos. Uma delas, por exemplo, é ficar sem combustível. Conhecida como "pane seca", a falta de combustível é responsabilidade do motorista. Assim, pode receber 4 pontos na CNH, bem como uma multa de R$ 130,16. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito (CTB), no artigo 180, "ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível" gera infração média; penalidade de multa e medida administrativa da remoção do veículo. Quem fala sobre o assunto é o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta. Ouça a conversa completa!