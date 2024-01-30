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Direção Segura

Ficar sem combustível e usar fones podem render infração? PRF explica!

Ouça o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta

Publicado em 30 de Janeiro de 2024 às 12:13

Publicado em 

30 jan 2024 às 12:13
Abastecimento em posto de combustível em Vitória (ES)
Abastecimento, combustível, pane seca Crédito: Fernando Madeira
Nesta edição do Direção Segura, o destaque são situações do dia a dia, no trânsito, e que podem, sim, resultar em multas, apesar de muitas vezes serem hábitos pouco conhecidos. Uma delas, por exemplo, é ficar sem combustível. Conhecida como "pane seca", a falta de combustível é responsabilidade do motorista. Assim, pode receber 4 pontos na CNH, bem como uma multa de R$ 130,16. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito (CTB), no artigo 180, "ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível" gera infração média; penalidade de multa e medida administrativa da remoção do veículo. Quem fala sobre o assunto é o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 30-01-24

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