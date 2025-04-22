Festa da Penha terá carretas interativas com ações educativas e de saúde

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) trará ao Espírito Santo duas importantes ações durante a Festa da Penha: a Carreta Cinema Rodoviário e a Carreta de Comando de Saúde, que serão destaques na programação a partir desta terça-feira (22) e até 28 de abril. A Carreta Cinema, que estará presente pela primeira vez em Vila Velha e também de forma inédita no estado, promove atividades voltadas à educação para o trânsito, com palestras, exibição de vídeos e sessões de filmes com foco na prevenção e no respeito às leis de trânsito. De 22 a 28, as apresentações serão direcionadas a crianças de escolas públicas e privadas do município. No entanto, o público em geral também poderá participar: no dia 26, a carreta estará aberta das 15h às 21h, e no dia 28, das 14h às 18h, com acesso gratuito e livre para todas as idades.