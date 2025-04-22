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Festa da Penha terá carretas interativas com ações educativas e de saúde

As programações iniciarão nesta terça-feira (22) e encerrarão na próxima segunda-feira (28)

Publicado em 22 de Abril de 2025 às 12:05

Publicado em 

22 abr 2025 às 12:05
PRF leva ações educativas e de saúde à Festa da Penha com carretas interativas
PRF leva ações educativas e de saúde à Festa da Penha com carretas interativas Crédito: PRF ES
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) trará ao Espírito Santo duas importantes ações durante a Festa da Penha: a Carreta Cinema Rodoviário e a Carreta de Comando de Saúde, que serão destaques na programação a partir desta terça-feira (22) e até 28 de abril. A Carreta Cinema, que estará presente pela primeira vez em Vila Velha e também de forma inédita no estado, promove atividades voltadas à educação para o trânsito, com palestras, exibição de vídeos e sessões de filmes com foco na prevenção e no respeito às leis de trânsito. De 22 a 28, as apresentações serão direcionadas a crianças de escolas públicas e privadas do município. No entanto, o público em geral também poderá participar: no dia 26, a carreta estará aberta das 15h às 21h, e no dia 28, das 14h às 18h, com acesso gratuito e livre para todas as idades. 
Já a Carreta da Saúde da PRF, uma unidade móvel de atendimento médico, funcionará em parceria com a Prefeitura de Vila Velha, oferecendo diversos serviços gratuitos à população. Entre eles, estão atendimentos médicos e de enfermagem para intercorrências clínicas, aferição de pressão arterial e glicemia, suporte com ambulância para casos mais complexos, testes rápidos para hepatite e sífilis, além de vacinação contra Influenza, COVID-19 e Dengue.
CBN - Direção Segura - 22-04-25.mp3

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