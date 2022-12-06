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Direção Segura

Fator multiplicador: multas de trânsito podem custar até 60 vezes mais!

Entenda como funciona nas explicações do Inspetor da Polícia Rodoviária do Espírito Santo (PRF-ES), Ricardo Alves Santos

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 11:42

Publicado em 

06 dez 2022 às 11:42
PRF esclarece se dirigir com os faróis queimados rende multa
PRF esclarece aplicação de multas Crédito: Pexels
Um dos assuntos que ainda desperta muitas dúvidas nos condutores são os chamados “fatores multiplicadores”, previstos para multas relativas a algumas infrações de natureza gravíssima. Algumas infrações contam ainda com o fator multiplicador previsto pelas leis de trânsito. O fator multiplicador está previsto no parágrafo 2º do artigo 259 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e ele faz com que a punição monetária de determinadas infrações seja ainda mais alta e pode ser duas, três, cinco, dez, vinte vezes ou até sessenta o valor da multa. Este é o tema em destaque nesta edição do "Direção Segura", com o Inspetor da Polícia Rodoviária do Espírito Santo (PRF-ES), Ricardo Alves Santos.
Direção Segura - 06-12-22 .mp3

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