Farol baixo e insulfilm: entenda as regras sobre o uso!

Vai o alerta nesta edição do "Direção Segura": é importante ficar atento às leis de trânsito para não levar multa, entre elas sobre o uso do farol baixo em rodovias também durante o dia e em relação ao uso do insulfilm, que é a película escurecida. Acender o farol baixo em rodovias, por exemplo, durante o dia se tornou prática obrigatória em 2016. Porém, a legislação mudou e hoje nem sempre é necessário acioná-lo no período diurno. Em vigor desde abril de 2021, a Lei 14.071/2020 mudou o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), incluindo o uso da "luz baixa". Quem fala sobre o assunto é a inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmilla Tavares. Ouça a conversa completa!