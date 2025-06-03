PRF alerta para acidentes com motociclistas no ES

Nesta edição do “Direção Segura”, a inspetora da Polícia Rodoviária do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmilla Tavares , traz o alerta da instituição para os acidentes com motociclistas no Espírito Santo.

Entre os motivos para aumento de sinistros estão, segundo a PRF-ES, o desrespeito às leis de trânsito (excesso de velocidade) e imprudência. A PRF alerta. “Motociclista é extremamente vulnerável. O condutor é o para-choque do caso de sinistros”, alerta. Entre as soluções estão, por exemplo, a conscientização dos condutores e a educação para o trânsito. Ouça a conversa completa!