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Direção Segura

PRF alerta para acidentes com motociclistas no ES

Ouça a participação da Inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmilla Tavares

Publicado em 03 de Junho de 2025 às 12:10

Publicado em 

03 jun 2025 às 12:10
Motociclista morre e outro é socorrido em estado grave após acidente em Colatina
PRF alerta para acidentes com motociclistas no ES Crédito: Heriklis Douglas
Nesta edição do “Direção Segura”, a inspetora da Polícia Rodoviária do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmilla Tavares, traz o alerta da instituição para os acidentes com motociclistas no Espírito Santo.
Entre os motivos para aumento de sinistros estão, segundo a PRF-ES, o desrespeito às leis de trânsito (excesso de velocidade) e imprudência. A PRF alerta. “Motociclista é extremamente vulnerável. O condutor é o para-choque do caso de sinistros”, alerta. Entre as soluções estão, por exemplo, a conscientização dos condutores e a educação para o trânsito. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 03-06-25.mp3

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