Extintor de incêndio para carros: é obrigatório ou não?

Nesta edição do "Direção Segura" o tema em destaque são os extintores de incêndio. Como ficam as multas já que alguns carros novos não vem mais com ele? E a obrigatoriedade? O Inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Izaque Rohr, esclarece. Segundo ele, desde outubro de 2015, o extintor de incêndio passou a ser equipamento facultativo em automóveis de passeio e veículos utilitários, conforme estabelece a Resolução 556/2015 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito). "Extintor não é mais obrigatório para carro pequeno, o cidadão pode tirar e os carros que saírem de fábrica não precisam mais ter. Contudo, se o cidadão optar em deixar no veículo tem que está regularizado. Caso não, ele será multado"", orienta.