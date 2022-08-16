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Extintor de incêndio para carros: é obrigatório ou não?

Quem explica é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal,  Izaque Rohr

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 12:11

Publicado em 

16 ago 2022 às 12:11
Extintor carro
extintor Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Direção Segura" o tema em destaque são os extintores de incêndio. Como ficam as multas já que alguns carros novos não vem mais com ele? E a obrigatoriedade? O Inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Izaque Rohr, esclarece. Segundo ele, desde outubro de 2015, o extintor de incêndio passou a ser equipamento facultativo em automóveis de passeio e veículos utilitários, conforme estabelece a Resolução 556/2015 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito). "Extintor não é mais obrigatório para carro pequeno, o cidadão pode tirar e os carros que saírem de fábrica não precisam mais ter. Contudo, se o cidadão optar em deixar no veículo tem que está regularizado. Caso não, ele será multado"", orienta. 
Direção Segura - 16-08-22

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