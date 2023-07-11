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Estacionar em acesso para pessoa com deficiência: o que você precisa saber

Quem explica é o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 12:07

Publicado em 

11 jul 2023 às 12:07
Pessoa com deficiência
Pessoa com deficiência Crédito: Pixabay
Na última edição do "Direção Segura", um dos temas sugeridos foi com relação às regras para travessia de pessoas com deficiência no trânsito. Entre os comentários, o ouvinte Giovani relatou: "O motorista de Vila Velha é uma pessoa antissocial: desrespeita a faixa de pedestre, a rampa de acesso de PCD [pessoa com deficiência] e estaciona – ou para em cima da faixa – e na frente da rampa". A ouvinte Sara, na mesma linha, questionou: "quem para na frente de rampa para PCD? Vale a mesma coisa de parar na faixa?". O Inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta, fala sobre o assunto. 
CBN - Direção Segura - 11-07-23.mp3

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