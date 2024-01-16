Entregar a direção do veículo à pessoa sem habilitação é crime; entenda!

Nesta edição do Direção Segura, o tema em destaque aborda uma situação comum envolvendo o trânsito. Pessoas que entregam ou permitem que outras, sem habilitação, dirijam os seus veículos. Pais que liberam o carro para filhos apreenderem a dirigir, para sair, ou quando o condutor, por motivo de força maior, pede para o carona assumir a direção do carro são alguns exemplos. Mas entregar a direção a quem não tem permissão legal para isso configura infrações de trânsito e o proprietário do veículo pode ser responsabilizado por essa atitude. Quem fala sobre o assunto é o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta. Ouça a conversa completa!