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Direção Segura

Entregar a direção do veículo à pessoa sem habilitação é crime; entenda!

Quem explica  é o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 12:30

Publicado em 

16 jan 2024 às 12:30
Carro, automóvel, direção, dirigir
Carro, automóvel, direção, dirigir, CNH, habilitação, carteira de motorista Crédito: Pexels
Nesta edição do Direção Segura, o tema em destaque aborda uma situação comum envolvendo o trânsito. Pessoas que entregam ou permitem que outras, sem habilitação, dirijam os seus veículos. Pais que liberam o carro para filhos apreenderem a dirigir, para sair, ou quando o condutor, por motivo de força maior, pede para o carona assumir a direção do carro são alguns exemplos. Mas entregar a direção a quem não tem permissão legal para isso configura infrações de trânsito e o proprietário do veículo pode ser responsabilizado por essa atitude. Quem fala sobre o assunto é o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta. Ouça a conversa completa!
CBN -Direção Segura - 16-01-24

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