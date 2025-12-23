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Direção Segura

Entenda porque a BR-101 concentra trechos mais perigosos do ES

Quem explica é o superintendente Executivo da Polícia Rodoviária Federal, Joceir Nunes

Publicado em 23 de Dezembro de 2025 às 12:02

Publicado em 

23 dez 2025 às 12:02
BR 101 na Serra deve ser municipalizada após inauguração do contorno do Mestre Álvaro
BR 101 na Serra  Crédito: Edson Reis/Prefeitura da Serra
Um levantamento recente realizado pela Fundação Dom Cabral identificou que alguns trechos da BR-101 que cortam o Espírito Santo concetram altos índices de colisões, feridos e mortes. No trecho mais grave, entre os quilômetros 250 e 300, foram registrados 798 acidentes, 962 feridos e 23 mortes. Em outros dois trechos analisados, são mais duzentos e setenta colisões, trezentos feridos e onze vítimas fatais. Nesta edição de Direção Segura, o Superintendente Executivo da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Joceir Nunes, analisa esses trecbos. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 23-12-25.mp3

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