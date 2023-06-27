Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Direção Segura

Entenda as diferenças entre faixas e pistas exclusivas ou preferenciais

Ouça a participação do  Inspetor da Polícia Rodoviária do Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta

Publicado em 27 de Junho de 2023 às 12:10

Publicado em 

27 jun 2023 às 12:10
Linha Verde da avenida Dante Michelini foi extinta no início da gestão Pazolini
Linha Verde da avenida Dante Michelini foi extinta no início da gestão Pazolini Crédito: Fernando Madeira
Nesta edição do “Direção Segura”, o Inspetor da Polícia Rodoviária do Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta, esclarece dúvida comum quando o assunto é trânsito. Faixas prioritárias e preferências representam a mesma coisa? Vamos às explicações!
CBN - Direção Segura - 27-06-23.mp3
Prioridade - Ela tem uma relação íntima aos veículos de emergência, como os de polícia, Bombeiros, ambulâncias.
Preferência - ‘imagina duas vias que se cruzam - e essa via não tem sinalização - vai ter preferência de passagem o veículo que se enquadrar em alguns casos. Exemplo: o veículo que circula em rotatória, ele tem preferência àquele que não ingressou’
Faixa exclusiva - destinada apenas a veículos específicos. Exemplo: “uma faixa exclusiva pra ônibus e táxis”

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A palavra "dom" e a literatura de ficção
Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira, acusados pela morte de dois PMs em emboscada em Cariacica
Morte por emboscada no ES: apenas dois vão ser julgados por morte de PMs
Postagem da Riogaleão
Aeroporto da cidade mais famosa do Brasil elogia e indica Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados