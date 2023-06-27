Entenda as diferenças entre faixas e pistas exclusivas ou preferenciais

Linha Verde da avenida Dante Michelini foi extinta no início da gestão Pazolini Crédito: Fernando Madeira

Nesta edição do “Direção Segura”, o Inspetor da Polícia Rodoviária do Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta, esclarece dúvida comum quando o assunto é trânsito. Faixas prioritárias e preferências representam a mesma coisa? Vamos às explicações!

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Prioridade - Ela tem uma relação íntima aos veículos de emergência, como os de polícia, Bombeiros, ambulâncias.

Preferência - ‘imagina duas vias que se cruzam - e essa via não tem sinalização - vai ter preferência de passagem o veículo que se enquadrar em alguns casos. Exemplo: o veículo que circula em rotatória, ele tem preferência àquele que não ingressou’