Embriaguez ao volante e exames de alcoolemia: PRF esclarece dúvidas!

Nesta edição do "Direção Segura" o tema em destaque é embriaguez ao volante e os exames de alcoolemia. Se você foi eleito o motorista da rodada, já sabe que deve evitar a todo custo produtos à base de álcool. No entanto, você sabia que o cuidado vai muito além de drinques alcoólicos, vinho ou cerveja? É importante também reduzir o consumo de outras bebidas e alguns alimentos que podem até parecer inofensivos, mas que possuem certo teor de álcool. Legalmente, no Brasil, são considerados produtos não alcoólicos aqueles com menos de 0,5% de álcool por volume. Tire suas dúvidas a respeito de assunto!