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Direção Segura

Embriaguez ao volante e exames de alcoolemia: PRF esclarece dúvidas!

Ouça a participação da Policial Rodoviária Federal, Beatriz Magri Tomasi

Publicado em 07 de Março de 2023 às 12:02

Publicado em 

07 mar 2023 às 12:02
Utilização do bafômetro passivo pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Utilização do bafômetro passivo pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Nesta edição do "Direção Segura" o tema em destaque é embriaguez ao volante e os exames de alcoolemia. Se você foi eleito o motorista da rodada, já sabe que deve evitar a todo custo produtos à base de álcool. No entanto, você sabia que o cuidado vai muito além de drinques alcoólicos, vinho ou cerveja? É importante também reduzir o consumo de outras bebidas e alguns alimentos que podem até parecer inofensivos, mas que possuem certo teor de álcool. Legalmente, no Brasil, são considerados produtos não alcoólicos aqueles com menos de 0,5% de álcool por volume. Tire suas dúvidas a respeito de assunto!
Direção Segura - 07-03-23.mp3

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