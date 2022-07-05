É possível ser atropelado pelo próprio carro? Entenda

Nos últimos dias foram destaques notícias envolvendo motoristas que se envolveram em acidentes com seus próprios veículos. Uma mulher morreu atropelada pelo próprio carro após estacionar na garagem de casa, no centro de Apiacá, no Sul do Espírito Santo, no início da madrugada de domingo (3). Uma vizinha acionou a polícia e o socorro, mas a vítima faleceu no local. O nome e a idade dela não foram divulgados.

Uma fatalidade parecida foi registrada em Ibatiba, na mesma região, na noite de sábado (2). Nesse outro caso, uma mulher também morreu atingida pelo próprio automóvel em Mutum (MG), e foi socorrida para um hospital da cidade capixaba, mas não resistiu. Nesta edição do “Direção Segura”, o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Izaque Roorh, esclarece em que tipo de situações isso pode ocorrer e como evitar acidentes com seus próprios carros. Ouça a conversa completa!