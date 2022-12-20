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Direção Segura

Distração ao volante pode trazer consequências graves; PRF alerta!

Ouça a participação do Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Izaque Rohr

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 12:09

Publicado em 

20 dez 2022 às 12:09
celular e direção
celular e direção Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Direção Segura" o tema em destaque é o comportamento do motorista e a atenção ao volante. Um estudo publicado pela revista científica canadense "Journal of Bone and Joint Surgery", uma das mais importantes da área de ortopedia,  mostrou que 18% dos acidentes de carro no mundo têm como causa a distração ao volante. Além disso, a cada 25 segundos, uma pessoa morre e outras 58 ficam feridas por causa das distrações.
Entre as distrações mais comuns citadas estão: o uso do celular, mexer no som do carro, conversar com passageiros e dar atenção a crianças que estão no banco de trás. Conforme levantamentos nacionais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a falta de atenção ao volante lidera a lista num ranking com as 20 principais causas de acidentes com, pelo menos, uma morte. Os dados levam em consideração acidentes ocorridos entre 2019 e fevereiro de 2022. Quem fala sobre o assunto é o Inspetor da PRF-ES, Izaque Rohr. Ouça a conversa completa!
Direção Segura - 20 -12-22.mp3

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