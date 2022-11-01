Dirigir em estradas x dirigir na cidade: o que pode ser mais perigoso?

Aparentemente dirigir na cidade e em rodovias podem ser similares no que diz respeito à prática da direção, no entanto, o comportamento é bem diferente por parte dos condutores, profissionais ou não. Este é o tema em destaque no "Direção Segura", com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Felipe Sant'anna. Especialistas em trânsito apontam que uma das diferenças é a velocidade. Na cidade, o condutor pode até ter 5 segundos para voltar atrás ao tentar mudar de pista, na estrada isso nem sempre é possível pois o veículo que enxergamos pelo retrovisor e parece distante, pode chegar em dois segundos e vacilar pode trazer consequências muito sérias. O tempo de reação na estrada é muito menor, bem como a visão periférica. Ouça a conversa completa!