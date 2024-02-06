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Direção Segura

Dicas de segurança no trânsito para o feriado de Carnaval

Ouça a participação do inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta

Publicado em 06 de Fevereiro de 2024 às 11:55

Publicado em 

06 fev 2024 às 11:55
Polícia Rodoviária Federal realiza operação em todas as estradas do Espírito Santo
Polícia Rodoviária Federal realiza operação em todas as estradas do Espírito Santo Crédito: Divulgação/PRF-ES
Nesta edição de “Direção Segura, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta, aproveita a proximidade do feriado de Carnaval e dá dicas de segurança no trânsito. Em períodos de folgas prolongadas, é comum o aumento de viajantes nas vias e, por consequência, aumenta também a possibilidade de acidentes. Excesso de velocidade, alcoolemia e ultrapassagem na faixa contínua são alguns tipos de infração mais comuns nestas épocas do ano. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 06-02-24

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